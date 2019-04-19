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19 апреля 2019, пятница, 16:56 543
Выборы 2019-04-19T16:57:11+03:00
Українські Новини
Политолог призвал сограждан идти на выборы: "не нужно думать, что все решено"

Политолог призвал сограждан идти на выборы: "не нужно думать, что все решено"

Валентин Гладких. Фото: inpolit.org
Валентин Гладких. Фото: inpolit.org

Политолог Валентин Гладких предполагает, что явка во втором туре выборов Президента Украины будет меньше, чем в первом.

"Во время первого тура был больший выбор кандидатов, сейчас есть определенное количество людей, которые не поддерживают ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. К тому же не стоит рассчитывать, что на участки придут те, кто не голосовал в первом туре. Впрочем, я советовал бы всем прийти и отдать голос за своего кандидата. Не нужно думать, что все уже решено", – сказал эксперт.

Кроме того, он опасается, что некоторые маргинальные группы из рядов сторонников кандидатов или радикалы, не поддерживающие ни одного из них, попытаются воспользоваться нездоровой атмосферой, возникшей в обществе, и организовать беспорядки.

"Они могут воспользоваться нездоровой атмосферой, которая накалялась одним из штабов. Но это радикалы и маргиналы. Они шумные, но их количество мизерно, поэтому они не повлияют на спокойствие людей. Потому что большинство избирателей готовы признать выбор своих близких", – добавил Гладких.

Политолог также напомнил, что среди избирателей Владимира Зеленского уровень толерантности к другой позиции выше, чем среди сторонников Петра Порошенко. "Это объясняется негативом, которым их накачивали. Кроме того, среди избирателей Зеленского больше молодежи, которая обычно более толерантна", – подчеркнул он.

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