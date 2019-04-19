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19 апреля 2019, пятница, 15:20 390
Общество 2019-04-19T15:37:05+03:00
Українські Новини
В Одессе Мустафу Найема облили нечистотами, полиция задержала хулиганов

В Одессе Мустафу Найема облили нечистотами, полиция задержала хулиганов

Сегодня в Одессу, чтобы поддержать активистов, которые выступают против превращения Летнего театра в концертную площадку, прибыл нардеп Мустафа Найем. На входе в театр ему на голову (это видно на видео) вылили ведро нечистот. Об этом сообщает "Думская".

Кроме того, скандально известный акционист Стас Домбровский бросил в депутата фаллоимитатор.

При этом Домбровский, который явно поддерживает "концертный" проект благоустройства шоумена Дмитрия Шпинарева, нецензурно выражался в адрес избранника.

Сам Мустафа Найем после инцидента заявил, что считает произошедшее частью борьбы за активы.

Скриншот видеоСкриншот видео

На место событий также прибыл Дмитрий Шпинарев, который в очередной раз подчеркнул, что в Летнем театре никто не собирается строить торговый центр.

Однако нардеп настаивает на необходимости проведения общественных слушаний.

"Мы инициируем общественные слушания, и Одесса примет решение, каким должен быть Летний театр", — сказал Мустафа Найем.

Внимание. 18+. На видео присутствует ненормативная лексика. 

Тем временем в пресс-служби обласной полиции сообщили, что после инцидента с нечистотами правоохранители задержали двоих мужчин. Их действия квалифицируют как хулиганство. Сейчас задержанные дают пояснения в Приморском райотделе.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также решается вопрос о привлечении еще двух лиц к административной ответственности за нецензурную брань в общественном месте. Проверка продолжается", — добавили в полиции.

Как сообщали Українські Новини, 30 апреля в 2018 году  группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема.

Он находится в международном розыске.

Позже суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема

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