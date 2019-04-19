Из-за дебатов Порошенко и Зеленского в пробках остановился весь Киев, перекрыты трассы

Сегодня, 19 апреля, в день проведения дебатов на НСК "Олимпийский", масштабные пробки по состоянию на 15:00 все еще сковывают Киев. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, передают Українські Новини.

По данным сервиса, до сих пор наиболее загруженным традиционно является центр столицы. Здесь автомобили "стоят" в районе станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Палац Украина", "Печерская", "Театральная", "Дружбы народов", "Кловская".

Также пользователи соцсетей сообщают о том, что перекрыты трассы, ведущие из Киева, в частности Варшавское шоссе и рассказывают в Facebook о заторах в городе.

Как сообщали Українські Новини, из-за дебатов на "Олимпийском" в Киеве ограничат движение в центре и закроют на вход 2 станции метро.

Тем временем, МВС прогнозирует присутствие 60 тыс. зрителей на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" во время дебатов кандидатов в Президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, 19 апреля.