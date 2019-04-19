"Дядя", "квартал", "регионы" и "нижние": команда Зеленского разделена на четыре группы, - СМИ

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского условно разделен на четыре группы, которые контролируют отдельные направления работы и имеют своих лидеров, при этом есть как официальные члены команды, так и тайные.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" (Bihus.Info).

Авторы расследования отмечают, что получили "слив" - переписку участников команды Зеленского, проверили информацию и подтвердили ее достоверность.

В частности, сообщается, что избирательный штаб Зеленского условно разделен на четыре группы.

""Квартал", "Дядя", "Нижние" и "Регионы" - так описал структуру штаба Зеленского в разгар предвыборной кампании координатор Зе-команды Александр Корниенко в переписке с исполнительным продюсером "Квартала" Сергеем Трофимовым", - говорится в публикации.

Сообщается, что группой "Дядя" руководит адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.

Как отмечается, самого Коломойского в команде называют "Дядя" или "Человек из Женевы".

Авторы указывают, что роль Богдана как посредника между Зе-командой и Коломойским олигарх фактически сам подтвердил в разговоре с Bihus.Info, а также признали в штабе Зеленского.

"Между тем из переписки членов Зе-команды можно понять, что функции Богдана в штабе Зеленского выходят за рамки юридического направления. В переписках сотрудники штаба говорят между собой, что у Богдана есть обособленный "медиа-офис" с собственным бюджетом, управлением и полномочиями", - говорится в расследовании.

Отмечается, что две недели назад журналисты зафиксировали на видео, как Богдан идет на обед именно с группой медийщиков в кафе рядом со штабом.

"Рядом с адвокатом - основатель продакшна "Гуд Медиа", который занимается трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы Кирилл Тимошенко и "кварталовец", ведущий Артем Гагарин. В переписках штабистов Тимошенко вспоминают именно как члена группы "Дядя"", - говорится в программе.

Сообщается, что еще одна из групп влияния в штабе Зеленского - группа "Нижние". "Название группы совпадает, вероятно, с фамилией лидера - юриста Сергея Нижнего. Нижний и его юридическая компания "Хиллмонт Партнерс" сотрудничали с "Кварталом", консультировали студию по налогам, сейчас обслуживают партию. По словам штабистов, группа "Нижние" - тоже абсолютно отдельная единица", - объясняют авторы расследования.

"Я координирует работу юристов, как партнер компании которая вовлечена в процесс как внешний консультант", - так прокомментировал свою роль в штабе Сергей Нижний.

Отмечается, что одновременно в переписке влияние Нижнего выглядит шире, чем просто юридические консультации.

При этом по данным журналистов, жилье, в котором проживает нардеп и соратник Министра внутренних дел Антон Геращенко, разделили на две квартиры, и владельцем одной из них является именно Сергей Нижний.

"Сейчас Геращенко открыто поддерживает Владимира Зеленского. Нижний опровергает какую-либо связь с нардепом: "Он сосед мой, я купил квартиру, а он снимает квартиру рядом на лестничной клетке" ", - добавили расследователи.

Сообщается, что третью группу штабисты называют "Регионы".

"Лидер этой группы - Илья Павлюк, которого в переписках называют "Илья Николаевич". При президентстве Януковича Павлюк "засветился" помощником нардепа Игоря Калетника", - рассказали в программе.

Отмечается, что главная функция Павлюка в штабе Зе - координация и финансы региональных представителей Зе-команды. Например, поиск физических лиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах.

"Через Павлюка проходит координация и финансы, но его фамилия не упоминается на сайте Зе-команды. Можно предположить, что его роль не афишируют намеренно. Большинство упоминаний Павлюка в СМИ к периоду его деятельности у Януковича", - говорится в программе.

В расследовании добавляют, что в статьях того периода Павлюка называют "решала на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

"В момент активного сотрудничества с таможней Павлюка ее официального возглавлял Игорь Калетник", - рассказали авторы программы.

Сообщается, что четвертая группа влияния в штабе - "Квартал".

"Ее лидеры - бизнес-партнеры Зеленского по киноиндустрии братья Сергей и Борис Шефиры. Проанализировав переписку, можно предположить, что Сергей решает финансовые вопросы", - говорится в публикации.

Отмечается, что ни один из этих членов команды Зеленский не показал в эфире канала Коломойского в качестве своих публичных представителей, а тех, кто на самом деле решает вопрос - скрывают.

При этом в расследовании подчеркивают, что все группы влияния не особенно ладят между собой и некоторые из них не верят в плодотворное сотрудничество в случае, если Зеленский станет президентом.

Напомним, ранее Зеленский представил своих кандидатов на должности в Администрацию Президента.