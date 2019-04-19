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19 апреля 2019, пятница, 14:51 681
Экономика 2019-04-19T14:52:24+03:00
Українські Новини
Установка оборудования Sany на госшахтах повысит энергонезависимость страны, – председатель Донецкой ОГА

Установка оборудования Sany на госшахтах повысит энергонезависимость страны, – председатель Донецкой ОГА

Модернизация угольной отрасли благодаря установке нового горно-шахтного оборудования производства Sany Heavy Equipment позволит повысить энергонезависимость страны, а самим шахтам выйти на повышение рентабельности.

Об этом в ходе презентации техники на территории шахты в пятницу, 19 апреля, заявил председатель Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Александр Куць, сообщает пресс-служба ООО "Сани Украина", официального дилера Sany Heavy Equipment.

В рамках договоров, заключенных с государственным предприятием (ГП) "Мирноградуголь", ООО "Сани Украина" поставило на шахту "Капитальная" добычное оборудование мощностью свыше 3 тыс. тонн угля в сутки. Общая стоимость оборудования составила 140 млн гривен.

"Это первое капитальное вложение на приобретение нового оборудования и запуск новой лавы, которое позволяет развивать шахту. Мы надеемся, что не последнее. Сейчас мы работаем еще над 4 лавами. Это даст возможность дополнительно добывать от 1,5 до 2 тыс. тонн угля в сутки. Это позволит шахте, самостоятельно выплачивать заработную плату и выйти на рентабельность", - отметил председатель ОГА.

"Этот уголь позволит нам перейти на энергонезависимость от других поставщиков, в том числе России, насытить наши ТЭС качественным углем”, - добавил он.

По словам Куця, китайская техника превосходит отечественные и другие аналоги по характеристикам цены и качества. "Если бы не было положительной динамики использования такого оборудования (на шахте "Краснолиманская"), я думаю мы бы не пошли на его закупку. Оно показало себя качественным, надежным, энергоэффективным", - сказал он.

Генеральный директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжихонь подчеркнул, что на сейчас на территории Украины работает уже почти 30 единиц проходческих комбайнов, 2 очистных комплекса и 150 штук механических секций крепи производства китайского производителя. "На ООО "Краснолиманская" наша техника уже позволила выйти на добычу на уровне 8 тыс. тонн угля в сутки. В ближайшие месяцы будут осуществлены поставки еще 2 комплексов на госшахты, что позволит наращивать добычу на территории Украины и способствовать развитию экономики Украины", - подчеркнул он.

"Шахта "Капитальная" на сегодняшний день добывает в среднем около 1,4 тыс. тонн угля в сутки. После масштабного обновления оборудования за счет техники нового поколения, добыча будет увеличена как минимум в 2,5 раза, что существенно улучшит экономические показатели предприятия. В целом же модернизация оборудования на госшахтах позволит нарастить добычу в течение 2 лет в 3-5 раз", - отметил директор ООО "Сани Украина" Андрей Крикун.

До конца 2019 года "Сани Украина" планирует поставить на шахты ГП "Мирноградуголь" еще 4 проходческих комбайна. Каждый комбайн ежесуточно обеспечит по 10-15 метров подготовки очистных забоев. Как сообщила пресс-служба компании, общая стоимость этого оборудования - около 100 млн гривен.

По словам Крикуна, очистные комбайны способны добыть до 1,5 млн тонн угля без капитального ремонта, что в 2 раза больше отечественных аналогов.

Поставленный на шахту "Капитальная" очистной комбайн MG210 обладает производительностью до 12 тонн/минуту, что делает его самым производительным в классе из используемых на территории Украины. Этот показатель в 2 раза выше показателей очистных комбайнов отечественного производства. Скребковый конвейер SGZ630 обладает ресурсом до 3 млн тонн, что также делает его лучшим в классе на территории Украины.

ООО "Сани Украина" планирует осуществить поставки нового оборудования на ГП "Селидовуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ПАО "Лисичанскуголь"”.

Больше новостей о: Уголь Донецкая ОГА Госшахта Александр Куць Sany Heavy Equipment Сани Украина

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