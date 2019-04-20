Украинские вертолетчики-миротворцы из миссии ООН в ДР Конго осуществили посадку прямо на кратер действующего вулкана

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго готовы к самым неожиданным задачам.

Экипажами Ми-8 18 отдельного вертолетного отряда в очередной раз было отработано задачи Миссии по обеспечении работы группы вулканологов. В последнее время ученые очень внимательно наблюдают за вулканом Ньямурагира (второе название Ньямлагира), который считается самым активным вулканом Африки. Только с двухтысячного года вулкан просыпался шесть раз. Эксперты убеждены, что детальное изучение вулкана с проведением регулярных тестов и сейсмических анализов позволит предусмотреть следующее извержение и снизить риск для местного населения. Своей основой Ньямурагира сливается с другим вулканом - Ньирагонго, который местные называют "огненной долиной". Извержение этого вулкана в 2002 году уничтожило более 40% города Гомы, расположенного неподалеку. Вследствии химического состава, лава Ньирагонго очень редкая и как результат скорость ее течения достигает 65-100км/ч. На долю этих двух вулканов приходится 40% всех наблюдаемых извержений Африки, что делает этот "дуэт" чрезвычайно опасным и одним из самых смертельных.

С самого утра экипаж под руководством командира отряда летчика-снайпера полковника Виталия Цапка доставил группу вулканологов и высадил прямо на кратер вулкана Ньямурагира, высота которого равна 3058 метров над уровнем моря. После этого украинский вертолет находился в режиме ожидания на аэродроме города Гома. За несколько часов, что понадобились вулканологам погодные условия стали резко ухудшаться, облачный покров вокруг вулкана уплотнился. Однако украинские летчики выбрали подходящий момент и пробились сквозь "окно" в облаках, забрав ученых и тем самым успешно выполнили очередное нестандартное задание.

Следует отметить, что Командование Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго регулярно доверяет подобные задания нашим миротворцам и именно украинские летчики имеют наибольший опыт выполнения сложных и нешаблонных летных задач. Как результат, когда за дело берутся военнослужащие украинского национального контингента, наши международные партнеры всегда уверены, что работа будет выполнена точно и качественно.

Помощник командира отряда по связям со СМИ Андрей Остапюк.