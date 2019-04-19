Киев воспользуется опытом Франции и Польши при консервации находок на Почтовой площади, - КГГА

Киев будет использовать опыт Франции и Польши в работе будущего Центра консервации археологических находок. Об этом сказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк при закрытии международной научно-практической конференции "Культурное наследие: пути сохранения", информирует портал kyivcity.gov.ua.

"Вчера мы провели международную научно-практическую конференцию с участием специалистов из лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция) и Музея археологии в Познани. Также были привлечены и отечественные специалисты из заповедника "Хортица", Научно-исследовательского реставрационного центра Украины, Института археологии Киева и Института прикладной физики. Это не просто интересно, но и сверхважно для нас с точки зрения заимствования опыта при создании нашего Центра консервации предметов археологии. Процесс уже запущен и надеюсь, что уже скоро мы получим наш центр консервации предметов археологии, особенно - древесины, поскольку археологи постоянно сталкиваются с проблематикой консервации древесины", - сказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Процесс вымачивания - подготовки древесины к консервации - везде одинаков: выдержка дерева в растворе в течение года.

А вот что касается методик именно консервации, то в Гренобле, в лаборатории ARC Nucle art, используют несколько вариантов. Они могут занять от нескольких дней до нескольких лет. Самый дешевый, но при этом самый длительный способ сушки длится год - это естественный метод, когда древесина сохнет в подвешенном состоянии при определенном температурном режиме и уровне влажности. Второй метод - глубокая заморозка при -30°С - занимает несколько дней.

Есть еще один интересный способ консервации - обработка раствором и гамма-излучением, но он подходит только для небольших предметов. Этот метод сами французы используют часто в коммерческих целях: обрабатывают на заказ дорогой паркет и мебель из ценных пород дерева.

Специалист из Польши Матеуш Сикора (Музей археологии в Познани) также рассказал об их методах консервации и реставрации, хранения и экспонирования предметов археологии.

"Невероятно полезный доклад от "Хортицы". Довольно интересные методики консервации, которые пригодятся во время консервации деревянных находок на Почтовой площади. Я уверен, в работе нашего центра консервации пригодится весь опыт, который мы получили от наших гостей в рамках конференции", - добавил Александр Никоряк.