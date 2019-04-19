Центр Киева "парализован" уже в обед из-за частично перекрытых перед дебатами дорог

Сегодня, 19 апреля, в день проведения дебатов на НСК "Олимпийский", масштабные пробки парализовали Киев. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, передают Українські Новини.

По данным сервиса, наиболее загруженным традиционно является центр столицы. Здесь автомобили "стоят" в районе станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Палац Украина", "Печерская", "Театральная", "Дружбы народов", "Кловская".

Кроме того, пробки образовались возле станции метро "Шулявская", и тянутся по проспекту Победы почти до "Берестейской".

Пробки в Киеве. Скриншот: Google Maps

Также сковано движение и на Академгородке.

Практически нет проблем с движением транспорта на Левом берегу Киева. Здесь небольшая пробка образовалась лишь у станции метро "Гидропарк".

Как сообщали Українські Новини, из-за дебатов на "Олимпийском" в Киеве ограничат движение в центре и закроют на вход 2 станции метро.

Тем временем, МВС прогнозирует присутствие 60 тыс. зрителей на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" во время дебатов кандидатов в Президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, 19 апреля.