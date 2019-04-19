Центр Киева "парализован" уже в обед из-за частично перекрытых перед дебатами дорог

Сегодня, 19 апреля, в день проведения дебатов на НСК "Олимпийский", масштабные пробки парализовали Киев. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, передают Українські Новини.\r\nПо данным сервиса, наиболее загруженным традиционно является центр столицы. Здесь автомобили "стоят" в районе станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Палац Украина", "Печерская", "Театральная", "Дружбы народов", "Кловская".\r\n\r\n\r\nКроме того, пробки образовались возле станции метро "Шулявская", и тянутся по проспекту Победы почти до "Берестейской".\r\nПробки в Киеве. Скриншот: Google Maps\r\nТакже сковано движение и на Академгородке.\r\nПрактически нет проблем с движением транспорта на Левом берегу Киева. Здесь небольшая пробка образовалась лишь у станции метро "Гидропарк".\r\nКак сообщали Українські Новини, из-за дебатов на "Олимпийском" в Киеве ограничат движение в центре и закроют на вход 2 станции метро.\r\nТем временем, МВС прогнозирует присутствие 60 тыс. зрителей на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" во время дебатов кандидатов в Президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, 19 апреля.