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19 апреля 2019, пятница, 11:53 646
Экономика 2019-04-19T11:53:02+03:00
Українські Новини
Метинвест получил сертификат Vision Zero, за нулевой травматизм

Метинвест получил сертификат Vision Zero, за нулевой травматизм

В преддверии Всемирного дня безопасности труда состоялся Деловой завтрак "Стратегия нулевого травматизма: преимущества и возможности для бизнеса", сообщает портал компании Метинвест. В рамках мероприятия глава Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA) в горной отрасли Гельмут Инес вручил генеральному директору Группы Метинвест Юрию Рыженкову сертификат Vision Zero.

Группа Метинвест осуществляет свою деятельность и выстраивает свою стратегию, основываясь на принципах устойчивого развития. Одним из самых важных направлений для компании являются вопросы охраны труда и здоровья людей. Международный сертификат Vision Zero Группа получила первой среди украинских компаний.

В настоящее время Группа находится в стадии реализации ряда крупных инвестиционных проектов, на которых задействованы как собственные сотрудники, так и внешние подрядчики. Чтобы не допускать несчастных случаев на производстве, со всеми ними проводится активная работа в области охраны труда и промышленной безопасности.

Концепция Vision Zero (или "Нулевой травматизм") представлена Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) в Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. Она позиционируется как качественно новый подход к организации всей системы охраны труда на предприятиях. В основе концепции лежит семь "золотых правил", реализация которых будет содействовать работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все семь правил очень гибкие и подходят для организаций любых масштабов во всех странах мира. Это готовые инструменты для разработки и реализации стратегии охраны труда на любом предприятии.

"Ключевой приоритет Группы Метинвест – человеческая жизнь. В рамках реализации бизнес-стратегии компания совершенствует и перенимает лучшие мировые практики для создания безопасных условий труда на наших предприятиях. Своим участием в Vision Zero устанавливаем себе более высокие стандарты для повышения уровня защищенности людей. Поскольку стремимся не только соответствовать требованиям законодательства, но и принимать все возможные дополнительные меры, необходимые для снижения рисков", - отметил Генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

В свою очередь Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения (ISAA) Гельмут Инес подчеркнул следующее:

"Наша ассоциация разработала стратегию по предотвращению травматизма на рабочем месте. Она проста и включает в себя семь пунктов. Если компания с нами сотрудничает, она их придерживается. Мы имеем ряд необходимых наработок и инструментов. Регулярно способствуем проведению семинаров и лекций, даем возможности для обмена опытом предприятиям внутри организации".

Больше новостей о: Метинвест Юрий Рыженков Метинвест Холдинг Vision Zero ISAA Гельмут Инес

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