подписаться на рассылку
26.75 27.05
30 30.55
˟
19 апреля 2019, пятница, 09:03 1145
Космос 2019-04-19T09:03:14+03:00
Українські Новини
Непал впервые успешно запустил на орбиту свой спутник

Непал впервые успешно запустил на орбиту свой спутник

Непальский спутник. Фото:
Непальский спутник. Фото:

Непал впервые успешно запустил в космос собственный исследовательский спутник. Об этом сообщает Хinhuanet.

Так, сообщается, что спутник под названием NepaliSat-1 запустили с базы NASA в штате Вирджиния.

Отмечается, что разработан и изготовлен спутник был в Японии двумя непальскими учеными.

"Скромно начав запуском NepaliSat-1, Непал вошел в космическую эру. Хочу поздравить всех ученых и институты, которые были вовлечены в этот процесс от его зарождения до запуска, улучшив, таким образом, репутацию нашей страны", - написал на своей странице в сети Twitter премьер-министр Непала Шарма Оли.

Как сообщали Українські Новини, появилось зрелищное видео запуска китайского спутника ChinaSat-6C.

Ранее SpaceX запустила индонезийский спутник и израильский луноход.

Больше новостей о: Космос Непал запуск спутника

Архив
Новости
В Канаде в горах исчезли трое известных альпинистов 10:15
Перед выборами курс доллара в обменниках взлетел 10:05
Янукович подарил Манафорту черную икру за $30-40 тысяч, — Мюллер 09:52
Пожар в Нотр-Даме: Международный олимпийский комитет выделит 500 тыс. евро на восстановление собора 09:48
За первые два месяца 2019 численность населения значительно сократилась 09:25
больше новостей
Антициклон Katharina резко изменит погоду в Украине: синоптик порадовала прогнозом 06:30 Карта
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Переоформить субсидию в мае должны будут пять категорий субсидиантов 06:01
Суд поставил жирную точку в деле Гонтаревой 06:00
Желтый уровень опасности из-за заморозков объявили в пяти областях 13:20
больше новостей
Россия запретила экспортировать нефть в Украину 15:17 Дополнено
"Нефтегаз" хочет повысить цену на газ до 9,71 гривен за куб с 1 мая 17:24
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Савченко и сигарета. Фото: buggybugler.info
Мой паспорт там: после освобождения Савченко пойдет голосовать в СИЗО 08:39
Власть должна не ругаться с соседями, а торговать на выгодных условиях, - Рабинович 11:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok