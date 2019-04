Непал впервые успешно запустил на орбиту свой спутник

Так, сообщается, что спутник под названием NepaliSat-1 запустили с базы NASA в штате Вирджиния.

Отмечается, что разработан и изготовлен спутник был в Японии двумя непальскими учеными.

"Скромно начав запуском NepaliSat-1, Непал вошел в космическую эру. Хочу поздравить всех ученых и институты, которые были вовлечены в этот процесс от его зарождения до запуска, улучшив, таким образом, репутацию нашей страны", - написал на своей странице в сети Twitter премьер-министр Непала Шарма Оли.

Though a humble beginning, with the launching of NepaliSat-1 Nepal has entered the Space-Era. I wish to congratulate all those scientists and institutions that were involved right from the development to its launching thereby enhancing the prestige of our country. pic.twitter.com/PpF1PIcQfa