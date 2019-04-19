Нардеп Пресман встал на защиту директора Летнего театра и назвал приезжающих в Одессу активистов "погромщиками", - СМИ

Народный депутат Украины Александр Пресман высказал свое мнение по поводу ситуации, сложившейся вокруг реставрации Летнего театра в Одессе, сообщает портал vedomosti.od.ua.

По словам народного избранника. Одесса - культурная столица Украины, достойная внедрения здесь самых лучших проектов.

"Я много лет дружу, общаюсь и знаю Дмитрия Шпинарева. Он очень интеллигентный, грамотный и веселый человек. Убежден в том, что те, кто много лет участвовали в КВНовском движении, не видят себя без установки быть впереди планеты всей. Во всех начинаниях. Для сравнения возьмем кандилата в президенты Украины Владимира Зеленского. Я знаю Шпинарева и поддерживаю Шпинарева", - заявил Александр Пресман.

Также народный депутат выразил недоумение непонятно откуда вдруг появившимся рвением заезжих народных депутатов улучшить что-то в Одессе. А именно в Летнем театре.

"Мустафа Найем и Светлана Залищук приезжают сюда, к каким избирателям они приезжают? Одесситы знают своих представителей в Верховной Раде. А эти молодые люди предали и свою партию, и своих избирателей. На какие деньги они сюда едут? Посмотрите их декларации. Скромные люди с непонятно откуда взявшимися шикарными квартирами. Понятно. Что отрабатывают деньги. Они что думают, что в Одессе нет своих депутатов, или мы - одесситы - меньше их любим свой родной город? Мы любим Одессу и Летний театр больше чем всякие там Нейемы и Залищуки", - подчеркнул Александр Пресман.

Нардеп подчеркнул, что Дмитрий Шпинарев - коренной одессит, в отличие от немногих заблудившихся народных депутатов и тех так называемых активистов, которых занесло в Одессу непонятно каким ветром.

"Бездельники, которые за деньги крушат все, делают погромы, не дают развиваться городу за деньги - это не одесситы", - уверен народный избранник.