В ФФУ представили почтовую марку к 80-летию Валерия Лобановского

По случаю 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского Укрпочта выпустила марку "Валерий Лобановский. 1939-2002" с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

Церемония торжественного спецгашение марки состоялась в Доме Футбола ФФУ с участием дочери легендарного тренера Светланы Лобановской, знаменитых футболистов минувших лет, игравших в командах мэтра отечественного футбола, функционеров Национальной футбольной ассоциации и Укрпочты.

Как отмечалось на торжественном мероприятии спецгашения болока марок и конверата, марка "Валерий Лобановский. 1939-2002" выпущена тиражом 130 тыс. Ее стоимость составляет 8 грн. С 18 апреля этот знак почтовой оплаты можно приобрести в специализированных точках по продаже филателистической продукции.