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19 апреля 2019, пятница, 06:25 166 Пресс-релиз
Спорт 2019-04-19T06:25:17+03:00
Українські Новини
В ФФУ представили почтовую марку к 80-летию Валерия Лобановского

В ФФУ представили почтовую марку к 80-летию Валерия Лобановского

По случаю 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского Укрпочта выпустила марку "Валерий Лобановский. 1939-2002" с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

Церемония торжественного спецгашение марки состоялась в Доме Футбола ФФУ с участием дочери легендарного тренера Светланы Лобановской, знаменитых футболистов минувших лет, игравших в командах мэтра отечественного футбола, функционеров Национальной футбольной ассоциации и Укрпочты.

Как отмечалось на торжественном мероприятии спецгашения болока марок и конверата, марка "Валерий Лобановский. 1939-2002" выпущена тиражом 130 тыс. Ее стоимость составляет 8 грн.  С 18 апреля этот знак почтовой оплаты можно приобрести в специализированных точках по продаже филателистической продукции.

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