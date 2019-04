Как пишет издание, Ломаченко считался безоговорочном фаворитом поединка, как у букмекеров, так и специалистов бокса. Не сумев договориться ни об объединении поясов, ни с Майки Гарсией, Ломаченко был вынужден согласиться на бой с обязательным претендентом – Кроллой. Британец – не звезда дивизиона, но за его спиной стоит Эдди Хирн, поэтому, Кролла получил возможность провести бой, о котором, как он говорил накануне, мечтал всю жизнь.

Василию Ломаченко понадобилось всего 4 раунда, чтобы победить противника.

We've got BOWTIE CAM 🤵 #LomaCrolla pic.twitter.com/NZudLmBJ6o

Бой мог завершится в третьем раунде, когда Василий зажал соперника в углу ринга, избивая Кроллу - тот даже не отбивался. Судья в ринге вместо того чтобы закончить бой, решил отсчитать нокдаун, хотя даже сам Василий пошел праздновать победу.

Впрочем, судья лишь оттянул конец поединка - в следующем раунде Ломаченко поймал Кроллу ударом в висок и тот упал, поднявшись уже после того, как судья остановил бой.

A ringside look of the knockout 👀#LomaCrolla pic.twitter.com/r02x0udN3s