Три двухэтажных казармы были возведены в 2015 году компанией "Мегалайн", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В судебных актах, опубликованых Reuters, одно из этих зданий обозначено как "пионерский лагерь", два других - как места "для временного размещения отдыхающих". Один из сотрудников фирмы-субподрядчика, строившей эти здания, рассказал агентству, что по просьбе заказчика в официальных документах было указано вымышленное предназначение строений: "У нас договоренность была с заказчиком, что мы пишем, что это прекрасный пионерский лагерь неподалеку от Черного моря".

