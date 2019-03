Участники демонстрации размахивали флагами, пели и кричали "Brexit сейчас!".

Движение транспорта вокруг здания британского парламента перекрыто.

Люди протестуют против отсрочки выхода страны из Евросоюза.

Работники парламента получили сообщение с призывом не оставаться там без уважительных причин и покинуть здание. На площади, где проходит митинг, находится большое количество полиции.

Возмущение у митингующих вызывал провал соглашения о выходе страны из ЕС, разработанного правительством Терезы Мэй.

"29th of March should have been the day we leave, and in my eyes we've left"



"But it's not and you haven't?"



"So what? In my eyes, we have"



This Brexit supporter told @NickMartinSKY he wanted to see the House of Commons "burnt down" after Brexit delays https://t.co/VOt0ONO6vb pic.twitter.com/FrgxGY7kTM