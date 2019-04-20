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20 апреля 2019, суббота, 17:49 2666
Выборы 2019-04-20T17:50:57+03:00
Українські Новини
Українські Новини в день второго тура выборов Президента открывают для всех ленту новостей и анонсов

Українські Новини в день второго тура выборов Президента открывают для всех ленту новостей и анонсов

Информационное агентство "Українські Новини" в день второго тура выборов Президента 21 апреля, а также на весь следующий день – 22 апреля, открывают доступ к платной ленте новостей и новому продукту – онлайн анонсам событий для всех желающих.

Для бесплатного доступа на закрытую ленту необходимо ввести логин и пароль в правом верхнем углу на главной странице сайта агентства:

Логин: vybory2019

Пароль: vybory2019

С 00:01 21 апреля по 23:59 22 апреля всем желающим будут доступны ленты: "Политика", "Экономика", "Финансы", "Регионы", а также "Анонсы" на всех языках.

При этом агентство впервые открывает временный бесплатный доступ к новому продукту – онлайн анонсы событий, запущенному в декабре 2018. Уникальная особенность этих анонсов в том, что события обновляются по мере их выпуска, а не два раза в день, как раньше. Это позволяет расширить горизонт планирования и оперативно вносить в него изменения.

Кроме анонсов самих событий – заседаний Кабмина, поездок президента, пресс-конференций, выставок и прочего в анонсы включены важные тендеры на Прозорро, даты вступления в силу важных законов и нормативных актов, сроки окончания обещаний чиновников, годовщины и "стодневки" известных событий недалекого прошлого, дни рождения наиболее влиятельных людей и прочее.

Специалист по рекламе и PR-контакты Українських Новин: Мария Скорына, моб. (050) 412-82-77, e-mail: [email protected]

Напомним, что Українські Новини недавно стали доступны в Apple News.

В феврале 2019 Українські Новини вошли в ТОП-15 СМИ по охвату аудитории по технологии ускоренных мобильных страниц АМР от Google.

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