Сообщается, что люди внутри здания оказались в огненной ловушке и начали выпрыгивать из окон. По словам свидетелей, некоторые из офисных работников спасались из здания по скрученным веревкам и полотенцам. Из окон доносились крики о помощи, некоторые спускались по стене здания.

"Когда я услышал, что в здании вспыхнул пожар, я быстро выбежал из здания", — рассказал один из спасшихся Шойкот Рахман.

"Многие из моих коллег все еще заперты в офисе", — сказал Рахман, который побежал в безопасное место, услышав, как коллеги подняли тревогу.

Пожар в офисном небоскребе. Фото: Mahmud Hossain Opu/Al Jazeera

Офисные работники опубликовали видео пожара изнутри здания.

Военный представитель Абдулла ибн Заид заявил, что минимум 45 человек были госпитализированы. Вертолеты заливают пламя водой, а из окон валит густой черный дым. По его словам, на месте работают десятки пожарных, людей пытаются эвакуировать вертолетами.

"Пожар произошел на 9-м этаже здания, но мы не знаем, при каких обстоятельствах", — добавил Заид.

A multi storey building is on fire in Dhaka, Bangladesh, several feared trapped pic.twitter.com/EAp7mHIQmE