"Женщины – это те, кто украшает этот мир, хранят и поддерживают жизнь. Они несут обновление, тепло объятий и вдохновляют на самоотдачу", – написал Франциск, добавив к своей публикации хештег "Международный женский день".

Women make the world beautiful, they protect it and keep it alive. They bring the grace of renewal, the embrace of inclusion, and the courage to give of oneself. #InternationalWomensDay