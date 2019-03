Об этом сообщило агентство NASA.

Отстыковка произошла 8 марта в 9:30 по киевскому времени. Космический корабль везет около 150 кг различных грузов.

При этом по плану после обеда он должен приводниться в Атлантическом океане недалеко от восточного побережья американского штата Флорида. После приводнения судно Go Searcher должно поднять космический корабль на борт и доставить его в порт.

Departure Confirmed! At 2:32am ET, @SpaceX's #CrewDragon spacecraft undocked from the @Space_Station. The spacecraft is slowly maneuvering away from our orbital laboratory into an orbital track that will return it and its cargo safely to Earth. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/LjSzWjyBOY