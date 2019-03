Вчера, 4 марта мир узнал о том, что 49-летний солист знаменитой британской группы The Prodigy покончил жизнь самоубийством. Полиция заявила, что не нашла на теле следов насильственной смерти. Позже стала известна официальная причина смерти вокалиста. Українські Новини публикует самые известные хиты знаменитой группы.

The Prodigy стали популярны сразу, как только появились, а их дебютные синглы мгновенно разлетелись по национальным чартам. В день смерти Флинта в соцсетях вспомнили о том, как слушали Prodigy на кассетах, покупали балахоны на рынке и танцевали под "Smack My Bitch Up" на школьных дискотеках. Одним из их хитов был Everybody In The Place, однажды уступавший первую строчку UK Chart лишь Bohemian Rhapsody.

Как сообщали Українські Новини, тело вокалиста The Prodigy Кита Флинта обнаружили в 8:10 утра в его загородном коттедже в городе Данмоу в графстве Эссекс (Британия).

Группа The Prodigy приезжала с концертами в Киев в 2009 году в рамках поддержки нового альбома и в 2013 году со своими лучшими хитами.