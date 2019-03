Лавина прошла через каньон Десять миль, расположенный между Фриско и Коппер-Маунтин. Позднее в интернете появились еще несколько видеозаписей инцидента, демонстрирующих, как лавина накрывает шоссе со стоящими на нем автомобилями.

Caught on camera: @KDVR viewer captured this video of an #avalanche near I-70 today in Ten Mile Canyon between Frisco and Copper Mountain. #CoWX #KDVR pic.twitter.com/eL6uIwB4c3