Об этом в субботу, 2 марта, сообщает DW со ссылкой на APS.

По официальным данным, один человек умер в результате инфаркта. В столице государства Алжире на улицы вышли десятки тысяч человек. Они потребовали от Бутефлики отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, которые намечены на 18 апреля. Однако Бутефлика, как следует из сообщения информагентства, объявил о назначении главы своей предвыборной кампании.

В пятницу вечером мирно проходившая протестная акция неподалеку от президентского дворца переросла в столкновения с полицией. Акция стала в Алжире крупнейшей демонстрацией против действующей власти после Арабской весны 2011 года. Протесты вспыхнули после решения правящей партии "Фронт национального освобождения" вновь выдвинуть в президенты Абдельазиза Бутефлику. Его шансы эксперты оценивают как неплохие, поскольку оппозиция в стране разобщена.

Бутефлика с 1999 года возглавляет страну, в которой 70 процентов населения моложе 30 лет. В 2013 году на Бутефлику было совершено покушение, после которого он может передвигаться только в инвалидном кресле. С тех пор он редко появлялся на публике и вообще не выступал с речами. При этом швейцарские СМИ сообщили, что Бутефлика находится в университетской клинике Генфа.

