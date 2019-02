Об этом он написал в Twitter.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!", - подчеркнул глава Белого дома.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!