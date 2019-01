По данным ВВС, инцидент произошел сегодня утром. Военные подчеркнули, что российские истребители не нарушили воздушное пространство страны.



Российские самолеты были замечены в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

A Finnish Air Force F/A-18 on QRA was scrambled to intercept two Russian Air Force Suhoi SU-27 fighters in international airspace above the Gulf of Finland on Thursday 24th January at around 11:30 am. The airspace of Finland was not violated. #FINAF pic.twitter.com/1EnAaKXZpL