Во время демонстрации бомбу сбросили с бомбардировщика H-6K. Судя по тому, что боеприпас занял весь бомбовый отсек воздушного судна, его размер составляет 5−6 м. Китайский аналог меньше, чем "Мать всех бомб" США. Однако это, скорее, плюс, так как американскую бомбу может перевозить только большой военный транспортный самолёт, а он значительно менее манёвренный, чем бомбардировщик.

China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk