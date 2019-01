Так, национальна служба погоды США выпустила предупреждение о морозах в пустыне, где температура снизилась на 25 градусов за ночь. По словам очевидцев, сейчас южные штаты напоминают Аляску.

Snow in the Sonoran Desert is such a beautiful and otherworldly sight. #tucson #arizona #sonorandesert #snow pic.twitter.com/2FgQBCtaM1