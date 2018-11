Ссылаясь на журналистов из пула Трампа, сообщается, что российский президент первым взошел на подиум для фотографирования, а американский лидер прошел мимо него, не поздоровавшись.

WATCH LIVE: Protests in Buenos Aires over G20 summit. Warning: may contain graphic language and content.https://t.co/ZLkwuYBgTL