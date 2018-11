Так, сообщается, что истребитель North American Aviation P-51 Mustang времен Второй мировой войны во время авиашоу упал на автостоянку.

Погибли два человека.

По словам представителей Национального музея Тихоокеанской войны, один из погибших был ветераном.

The @NTSB is investigating a plane crash in #Fredericksburg, #Texas. The @PacWarMuseum was having their November WWII Pacific Combat Program show at the time of the plane crash. Two #veterans were onboard the vintage airplane. Photos: Glenn Kropat https://t.co/oCoFuGgINj pic.twitter.com/4J9FjrJnXl