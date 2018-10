К предполагаемому месту посадки направились вертолеты и сотрудники спасательных служб, пишет "Радио Азаттык".

В Twitter опубликованы кадры аварии носителя и изображение находившихся на корабле членов экипажа.

Now we know the crew survived, let's look at the failure again. Onboard view showed the crew getting shaken around - which can happen - but the staging was clearly off-nominal. pic.twitter.com/zaso6u1yW8