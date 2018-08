Беспилотный солнечный зонд Parker стартовал со стартовой площадки на мысе Канаверал.

Аппарат в космос вывела ракета Delta IV-Heavy.

Было подтверждено отделение космического аппарата от ракеты, а затем и успешное развертывание солнечных панелей.

Назвали аппарат в честь известного исследователя Солнца Юджина Паркера.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn