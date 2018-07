"Не оставляйте Юнуса наедине. Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде", - сообщила Хармс, также упомянув в своей записи аккаунты президента, премьера, главы МИД и вице-премьера Украины.

Don’t leave Yunus alone. Stop Turkish secret service kidnapping Turks abroad. Respect rule of law and #HumanRights in #Ukraine and everywhere. @IKlympush @PavloKlimkin @poroshenko https://t.co/Eal2ZCAkYc