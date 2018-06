"Трамп пригласил Ким Чен Ына сесть за стол, а потом обратился к фотографу с шутливой просьбой сделать фото, где они будут выглядит "милыми, красивыми и стройными", - сказано в сообщении.

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge