Такой необычный вагон в киевском метрополитене для пассажиров приготовили по случаю проведения финала Лиги чемпионов в столице, а также в метрополитене напомнили киевлянам и гостям города, что для платы проезда можно пользоваться бесконтактными карточками.

Go go go! Ole ole ole! Відсьогодні у підземці курсуватиме вагон-стадіон!



Подарунок для пасажирів підготувала компанія Мастеркард спільно з метрополітеном.



Користуйтеся безконтактними картками для оплати проїзду! Економте свій час та встигайте на всі футбольні події у місті! pic.twitter.com/HZxX2HG2PY