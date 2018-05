Взрыв прогремел в районе Стэмфорд Хилл поздно вечером 2 мая, где на празднование с традиционными кострами и песнями собрались около тысячи представителей еврейской общины.

Взрыв произошел во время заполнения праздничного костра.

По предварительной версии следствия, причиной взрыва мог стать мобильный телефон, который упал в огонь. Также высказываются предположения, что кто-то мог намеренно влить в костер легковоспламеняющуюся жидкость.

Из-за взрыва пострадали минимум 30 человек: около десяти доставлены в больницу с сильными ожогами лица, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8