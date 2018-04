Участники марша потребовали "свободы для политзаключенных". Полиция Барселоны сообщила, что в акциях приняло участие до 350 тысяч человек со всей Каталонии. Находящимся в заключении грозят тюремные сроки до 25 лет каждому.

Massive demo in #Barcelona where people demand freedom to #Catalan political prisoners. pic.twitter.com/mDJsnmkuai

🔴 CATALONIA |



Hundreds of thousands of people hit to the streets in #Barcelona and demand freedom to political prisoners. pic.twitter.com/X6xEpEIqY0