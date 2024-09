Об этом Гросси сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, он уже в пятый раз посещает оккупированную РФ электростанцию за последние два года.

Гросси напомнил, что два года назад МАГАТЭ установило постоянно присутствие на Запорожской АЭС.

"Во время моего 5-го визита <...> мы с экспертами МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара на градирне 11 августа и текущие работы на водяных насосах и топливохранилище", — написал глава МАГАТЭ.

As I conclude my fifth visit to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, @IAEAorg remains steadfast in our mission to help ensure nuclear safety and security in Europe’s largest nuclear facility amidst ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43