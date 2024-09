Об этом сообщает сайт RacingNews365.

Во время Гран-при Италии он получил десять секунд штрафа и два штрафных балла за то, что на треке "подрезал" болид Пьера Гасли из команды "Альпин".

BREAKING: Kevin Magnussen receives a one-race ban.



Magnussen will miss the Azerbaijan GP as the FIA confirm the penalty points received during his clash with Pierre Gasly in today's race sees him reach the 12 penalty point limit in a 12 month period.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/3YaNwlNt2P