Ведущие разработчики Life is Strange:Double Exposure приняли участие в выставке Pax West 2024, во время которой показали прохождение одной из сцен в начале игры. Прохождение эпизода заняло примерно 40 минут времени. Видео с презентации также опубликовано на странице выставки на Youtube .

В 40 минут игрового процесса уместилась демонстрация перемещения между вселенными, загадок, а также стелс-эпизода. В ролике помимо Макс появляется ее друг Мозес.

Разработчики также ответили на несколько вопросов посетителей. Так, они отметили, что для полного понимания Double Exposure достаточно знакомства с оригинальной игрой, но самые преданные фанаты заметят отсылки и к другим частям.

Релиз эпизодической приключенческой игры состоится 29 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Как сообщалось ранее, студия Deck Nine Games, которая больше всего известна своим участием в создании серии Life is Strange (они работали над частями Before of Storm и True Colors, а также коллекцией ремастеров), сообщила о том, что сокращает 20% сотрудников.