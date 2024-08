Бетис опубликовал фото, на котором украинский флаг вывешен на арене «Бенито Вильямарин», где и состоится встреча команд.

"Добро пожаловать на Бенито Вильямарин, ФК "Кривбасс"! В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", — говорится в заметке.

Welcome to the Benito Villamarín, FC Kryvbas! 👋🏟️



In our home, we stand for peace. Our solidarity with the Ukrainian people. 💚🇺🇦 pic.twitter.com/XvNvo3C717