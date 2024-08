В новом сезоне компания сменила слоган с "Be Your Own Boss" ("Будь сам себе боссом") на "It's for Life" ("Это на всю жизнь"). По мнению авторов идей, новый подход должен вдохновить людей следовать своим собственным принципам в жизни.

Как сообщалось ранее, Netflix снимет документальный сериал о модном бизнесе жены Дэвида Бекхэма Виктории. Будущий релиз исследует период, когда Бекхэм находилась в центре мирового внимания, а также ее стремление стать крупным игроком в сфере моды класса люкс