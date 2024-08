Поделиться:













Британская рок-группа Status Quo завершила свой последний тур по Европе и Великобритании, выступив в парке Вивари в британском городе Тонтон, сообщает BBC.

В июне вокалист группы Фрэнсис Росси заявил, что эти гастроли станут финальными для Status Quo, однако официального заявления о распаде после концерта так и не прозвучало.

Завершив выступление, Status Quo опубликовали в своих соцсетях фотографию и сообщение для поклонников.

"Вот и все! Мы гордимся вами, Quo Army. Спасибо каждому из вас за то, что пришли и поддержали нас на #SQ24 и на всех предыдущих турах. Спасибо, Тонтон, и спокойной ночи", - говорится в сообщении группы.

Что удивительно, никакого торжественного прощания или слов о том, что коллектив распадается, на концерте не прозвучало. Ранее Росси в интервью Classic Rock также сообщил, что после пластинки Backbone, релиз которой состоялся в 2019 году, группа больше не будет выпускать альбомов.

Рок-группа Status Quo была основана в 1962 году в Лондоне. Многие знают ее по хитам Down Down (1974), In The Army Now (1986) и Rockin' All Over the World (1977).

Как сообщалось ранее, Род Арджент, известный как клавишник и основатель британской рок-группы The Zombies, объявил о прекращении концертной деятельности. Музыкант принял это решение после того, как с ним случился инсульт.