Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 33-й годовщиной Дня Независимости Украины.

Соответствующий видеосюжет обнародован на официальном портале Главы государства.

"Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что записал свое 13-минутное обращение в Сумской области недалеко от границы с Россией.

"Сумщина. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы. Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире", – сказал он.

Также Президент подчеркнул, что Украина удивила мир, начав успешную военную операцию в Курской области РФ, а российская власть в очередной раз продемонстрировала свое равнодушие к собственным гражданам.

"33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения: в XXI веке террористы должны покоиться в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину", – сказал он.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех украинцев и иностранцев, которые защищают независимость страны и пообещал, что Россия ответит за атаки по территории Украины:

"Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это – не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это – закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла", – резюмировал Глава Украины.