Премьера сериала состоится на Netflix 19 сентября 2024 года. Пока в социальных сетях показали несколько кадров шоу.

Это первый анимационный проект Зака ​​Снайдера. Мутльтсериал будет рассказывать историю девушки-воительницы Сигрид, в которую влюбляется король Лейф. Вместе пара должна бросить вызов богам, чтобы спастись. Например, в первую брачную ночь они дают отпор самому богу Тору. Кроме того, сериал обещает появление других персонажей саг: Одина, Локи и Хель.

Судя по опубликованным новым кадрам, в мультсериале будут как жестокие сцены сражений, так и откровенные сцены, а своенравный характер викингов раскроется по полной.

Watch a brand-new preview of Zack Snyder's upcoming animated series Twilight of the Gods in all its bloody glory. Just... maybe not at your desk... pic.twitter.com/0rOIMprQ5P