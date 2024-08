Поделиться:













Рэперы JPEGMAFIA и Дензел Карри (Denzel Curry) представили видео на композицию JPEGULTRA! Трек вошел в недавний альбом JPEGMAFIA "I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU". Видео опубликовано на странице артиста на Youtube.

В почти пятиминутном черно-белом лоу-фай-ролике нет сюжета. Артисты просто читают рэп на камеру на разных локациях. Их харизму дополняют незамысловатые визуальные эффекты.

I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU стал для JPEGMAFIA первым полноформатным альбомом за три года. Кроме Карри в записи приняли участие хип-хоп-исполнители Винс Стейплс и Freaky, а также певица Buzzy Lee. В двух треках музыкант делает выпады в сторону канадского рэпера Дрейка.

Как сообщалось ранее, JPEGMAFIA презентовал трек SIN MIEDO (перевод с испанского - Без страха) и клип к нему.