Известный бренд спортивной одежды и взятия Nike выпустил отдельную модель футболки, посвященную попыткам удержаться в трудные времена. Дизайнеры переосмыслили плакат с котенком "Hang In There, Baby" (Держись, крошка - англ.), который был популярен в США в 70-е годы прошлого столетия, сообщает HighSnobiety.

"Иногда вы на вершине мира. Иногда вы просто пытаетесь удержаться в трудные времена", - говорится в описании футболки на сайте Nike.

Футболка для детей продается на сайте американского спортивного бренда за $25 долларов.

Как известно, плакат "Hang In There, Baby" создал в 1972 году фотограф из Лос-Анджелеса Виктор Болдуин на основе фотографии одного из своих котят по имени Сасси. Выражение "hang in there, baby!" часто употреблялось в 1960-е годы в США.

