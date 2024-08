Об этом Боррель написал в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, он провел встречу с министером иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, с которым обсудил события на фронте и наступление ВСУ в Курской области.

"Я подтвердил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа", — написал Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось сломить украинцев, а теперь его вообще вынуждают отступить на территорию России.

Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.



Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory