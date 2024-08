Соответствующие фото и видео он опубликовал на своей странице в сети X.

По его словам, на МКС недавно привезли много оборудования, благодаря которому можно производить фотографии неба.

"Я был настроен в другом окне и увидел это через другое окно. Я быстро взял камеру, крепеж для камеры, демонтаж и настройку кожуха. Мне так удалось схватить этот кадр", — написал астронавт.

Снимки были сделаны на высоте 400 км над поверхностью Земли. Кроме полярного сияния, астронавт заснял еще и Луну.

"Луна идет в горизонт, чтобы сесть среди красного и зеленого полярного сияния", - описал отснятое видео Мэттью Доминик.

По данным NASA, за последние дни до Земли дошли несколько корональных выбросов массы. Поэтому заряженные частицы солнечного ветра столкнулись с окружающим нашу планету магнитным щитом. Это привело к возбуждению светящихся атомов верхних слоев атмосферы. Так и рождается полярное сияние.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd