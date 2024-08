Поделиться:













Инди-рок-певица Беатрис Лаус, более известная под псевдонимом beabadoobee, рассказала, чему научилась на разогреве Тейлор Свифт. Молодая артистка выступала с поп-звездой на нескольких шоу The Eras Tour в США в прошлом году, пишет NME.

По словам Беатрис, самым важным навыком, которому она научилась, стало умение ошибаться. Певица отметила, что неважно, сколько людей увидит твою ошибку - 5 тысяч или 50 тысяч, ведь на следующий день "ты просыпаешься и все равно чувствуешь себя прекрасно".

Певица также рассказала, что концерты Тейлор Свифт также вдохновили ее на эксперименты с собственной музыкой. Именно поэтому Беатрис постаралась добавить характерный для Тейлор "кантри-хук" в один из треков своего нового альбома This Is How Tomorrow Moves. Релиз лонгплея состоялся 9 августа.

Как сообщалось ранее, Тейлор Свифт смутила фанатов насморком во время выступления. Певица пыталась бороться всеми подручными средствами, в том числе вытирая слизь из носа о собственное платье, или же просто глотая то, что текло из носа.