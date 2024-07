Речь идет о видео, которое сделано на основе выступления Камалы Харрис 2023 года, когда она выступала перед аудиторией Университета Говарда. На видео наложен искусственный звук, который с помощью ИИ имитирует голос кандидата в президенты США. Также, с помощью ИИ, отредактирован видеоряд, а именно лицо Харрис, чтобы мимика совпадала с текстом, который наложен на видео. Кроме того, в фальшивом аудио нет никакого фонового шума или звука из толпы, что также указывает на подделку.

"Сегодня - это сегодня, а вчера - это вчера. Завтра будет завтрашним днем. Поэтому живите сегодня, чтобы будущее сегодня было таким же, как и прошлое сегодня, таким же, как и завтра", — говорит "Харрис" на фейковом видео.

“Today is today. And yesterday was today yesterday. Tomorrow will be today tomorrow. So live today so that future today will past today, as it is tomorrow.”pic.twitter.com/vzhd5VjyHw