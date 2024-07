Об этом стало известно по итогам матчей 1/4 финала.

Матч между сборными Испании и Франции состоится во вторник, 9 июля, в 22:00 по киевскому времени. А между сборными Нидерландов и Англии на следующий день, 10 июля, в это же время.

Накануне сборная Нидерландов победила Турцию, забив два гола после первого упущенного. А сборная Англии основное время окончила в ничью, но по пенальти обыграла Швейцарию.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka vs Switzerland

🇪🇸 Mikel Merino vs Germany

🇳🇱 Stefan de Vrij vs Türkiye

🇪🇸 Dani Olmo vs Germany@AlipayPlus | #EUROGOTT